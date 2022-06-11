بالفيديو.. شاب فلسطيني يتبادل اللكمات مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال الدفاع عن أرضه

أظهر مقطع فيديو لحظة تبادل شاب فلسطيني اللكمات مع مجموعة من الجنود الاسرائيليين في بلدة ترقوميا قضاء مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأشارت وسائل اعلام فلسطينية إلى أن الشاب الفلسطيني يدعى فايق فطافطة من أبناء البلدة، وانه كان يدافع عن أرضه.

כלי תקשורת פלסטיניים תיעדו פלסטיני מכה לוחם מג"ב, סמוך לכפר תרקומיא שליד חברון, לאחר שסירב להתפנות משטח שמוגדר אדמות מדינה, ובו הקים אוהלים. הלוחמים עצרו את הפלסטיני. אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון@coren_ido@ItayBlumentalpic.twitter.com/tBlVRu2DZt — כאן חדשות (@kann_news) June 11, 2022

وأشارت مصادر محلية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قمعت وقفة احتجاجية في بلدة ترقوميا احتجاجا على محاولات إسرائيلية للاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة الطيبة المعروفة باسم "الهرش" في البلدة. وذكرت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في حين أصيب آخرون بالاختناق.

المصدر: RT