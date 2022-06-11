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بالفيديو.. شاب فلسطيني يتبادل اللكمات مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال الدفاع عن أرضه

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. شاب فلسطيني يتبادل اللكمات مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال الدفاع عن أرضه
Gettyimages.ru
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أظهر مقطع فيديو لحظة تبادل شاب فلسطيني اللكمات مع مجموعة من الجنود الاسرائيليين في بلدة ترقوميا قضاء مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأشارت وسائل اعلام فلسطينية إلى أن الشاب الفلسطيني يدعى فايق فطافطة من أبناء البلدة، وانه كان يدافع عن أرضه. 

وأشارت مصادر محلية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قمعت وقفة احتجاجية في بلدة ترقوميا احتجاجا على محاولات إسرائيلية للاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة الطيبة المعروفة باسم "الهرش" في البلدة.  وذكرت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في حين أصيب آخرون بالاختناق. 

المصدر: RT

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