تجمع "المهنيين السودانيين" يرفض المشاركة في مفاوضات الآلية الثلاثية

أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"، اليوم السبت، تمسكه برفض المشاركة في المفاوضات الجارية برعاية الآلية الثلاثية.

واعتبر التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي في بيان له، أن "المخطط الدولي والإقليمي لقطع الطريق على الثورة، تقوده الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و(إيجاد) لفرض واقع جديد هدفه منع الثورة من الوصول لغاياتها وأهدافها".

تجمع المهنيين السودانيين #رداً على دعوة الآلية الثلاثية



السادة: الآلية الثلاثية (ايقاد- الاتحاد الافريقي- يونيتامس)

تحية واحتراماً



بالإشارة لخطابكم الموجه لنا بلا تاريخ أو رقم وبلا عنوان أيضاً وطلبكم لنا لتحديد أشخاص محوريين للمشاركة فيما أسميتموه بالاجتماع التقني pic.twitter.com/DuPTwdumeu — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) June 11, 2022

قائمة المتهمين الذين يجب محاكمتهم وليس التفاوض معهم.



شعبنا الصامد،



نؤكد في تجمع المهنيين السودانيين على موقفنا الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضاً مباشر وغير مباشر، وأخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والاقليمي من خلال اللجنة الثلاثية، وسنواصل — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) June 9, 2022

وأضاف: "نؤكد على موقفنا الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضا مباشرا أو غير مباشر، وأخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال الألية الثلاثية، وسنواصل التصعيد المستمر مع شعبنا حتى إسقاط السلطة الانقلابية".

وشهدت العاصمة الخرطوم، مساء الخميس، انعقاد لقاء هو الأول بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" من جهة، والمكوّن العسكري من جهة ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT