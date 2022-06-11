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تجمع "المهنيين السودانيين" يرفض المشاركة في مفاوضات الآلية الثلاثية

أخبار العالم العربي

تجمع
AP
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أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"، اليوم السبت، تمسكه برفض المشاركة في المفاوضات الجارية برعاية الآلية الثلاثية.

واعتبر التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي في بيان له، أن "المخطط الدولي والإقليمي لقطع الطريق على الثورة، تقوده الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و(إيجاد) لفرض واقع جديد هدفه منع الثورة من الوصول لغاياتها وأهدافها".

وأضاف: "نؤكد على موقفنا الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضا مباشرا أو غير مباشر، وأخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال الألية الثلاثية، وسنواصل التصعيد المستمر مع شعبنا حتى إسقاط السلطة الانقلابية".

وشهدت العاصمة الخرطوم، مساء الخميس، انعقاد لقاء هو الأول بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" من جهة، والمكوّن العسكري من جهة ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT

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