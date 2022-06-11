القضاء المصري يحكم بالإعدام على متهم في قضية هزت الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22، حكما يقضي بالإعدام شنقا للمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز في مصر.

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هذا واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فيما طالب المدعون بالحق المدنى بالقصاص.

وقامت النيابة العامة بتقديم مرافعة تاريخية فى الجلسة، لافتة إلى أن اللجنة أثبتت سلامة وقوى المتهم العقلية، وإعداد تقرير رسمى.

وأكدت النيابة أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كنا يدعى .

وعن تفاصيل القضية، فقد هزت محافظة الإسكندرية في وقت سابق، واقعة وصفت بـ"البشعة"، قام فيها رجل مسن بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، ما أدى إلى وفاته، وتسبب بحالة من الحزن لدى المصريين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاما قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي، في أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كانت بحوزته، وإنه تم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أنه توفى حال إسعافه.

المصدر: "اليوم السابع"