جنين.. وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي الشاب الفلسطيني سميح جمال عمارنة، اليوم السبت، متاثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أيام في جنين شمالي الضفة الغربية.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "استشهد الشاب سميح جمال عمارنة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد جنوب غربي جنين" .

وأضافت: "أصيب الشاب عمارنة (37 عاما) بتاريخ 6/2 الجاري بجروح خطيرة خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، حيث استشهد خلالها الشاب بلال قبها (24 عاما)، وأصيب ستة شبان آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، بينهم إصابة الشاب عمارنة، حيث أعلن عن استشهاده قبل قليل في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله".

وتدور اشتباكات بشكل متكرر بين مواطنين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تسفر عن وقوع ضحايا، فيما يمثل علامة على تدهور الأوضاع الأمنية.

المصدر: سبوتنيك