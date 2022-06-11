بعثة الأمم المتحدة تعلق على الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء وقوع اشتباكات مسلحة في طرابلس ليلة أمس بين مجموعات مسلحة أدت الى تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقالت البعثة في بيان إنها تلقت في سياق متصل أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.

وأضافت في بيانها أن هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية جهودا حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، ومن المزمع أن تستهل الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المحادثات يوم غد الأحد 12 يونيو في القاهرة.

وناشدت البعثة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار. وتناشد البعثة جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.

المصدر: RT