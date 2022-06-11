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الداخلية المصرية تكشف ملابسات مقطع فيديو لشخص يدعي أنه "المهدي المنتظر"

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تكشف ملابسات مقطع فيديو لشخص يدعي أنه
Globallookpress
آلية تابعة للشرطة المصرية
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع الفيديو المتداول لشخص ادعى أنه "المهدي المنتظر" بالجيزة.

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وفي بيان لها حول "ظهور أحد الأشخاص يدعى كونه المهدي المنتظر ونزول الوحي عليه بالجيزة، أشارت الداخلية المصرية إلى أنه "بالفحص، أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة).

وأوضحت الداخلية في بيانها أنه "باستدعائه (مدعي المهدوية)، وشقيقه، أكد الثاني أن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وقيامه بتقديم بعض الشهادات المرضية التي تؤكد صحة ذلك"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه".

المصدر: RT

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