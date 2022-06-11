مصر تضيف دولتين إلى "التأشيرة الإلكترونية" وتلغي شروطا عن دول أخرى بهدف تعزيز السياحة

كشفت لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية عن إجراءات جديدة لتعزيز السياحة في البلاد.

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وخلال المنشور الدوري رقم 97 لسنة 2022 الذي تم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية، أوضح علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقرار عدد من التيسيرات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفي ضوء التيسيرات المقررة مؤخرا في تأشيرات الدخول لبعض الجنسيات، فقد وردت للغرفة أنه جرى إضافة دولتي جنوب إفريقيا وكازاخستان على موقع التأشيرة الإلكترونية، وبذلك يصبح عدد الدول المدرجة على الموقع الإلكتروني 78 دولة".

وأشار علاء عاقل إلى أنه "تم تعديل وضع دول، أرمينيا وجورجيا وأذربيجان، من الدول التى تحتاج لوكيل سياحي كشرط لدخول مصر، إلى دول لا تحتاج لهذا الشرط".

من جهته، كشف رامي فايز، عضو جمعية "مستثمرو السياحة" بمرسي علم، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن "مدينة مرسي علم استقبلت الأسبوع الماضي أول رحلة طيران من دولة سولوفاكيا منذ بداية العام الجاري، كما استقبلت أيضا نحو 17 رحلة من إيطاليا، وأن تلك الرحلات ساهمت في وصول نسب الإشغال بفنادق مرسي علم إلى نحو 60%"، موضحا أن "مرسي علم استقبلت الأسبوع الماضي نحو 105 رحلات جوية من مختلف دول العالم، خاصة من ألمانيا وبولندا وبلجيكا والتشيك وهولندا وإيطاليا، وأنه من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة زيادة في الحركة السياحية الوافدة للمدينة.

وأكد رامي فايز أن عودة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر لمعدلاتها شبه الطبيعية سيعجل من استعادة القطاع السياحي المصري لعافيته، والتي تأثرت بشدة جراء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

المصدر: "الوطن"