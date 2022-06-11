 
مباشر

بعد محاولتة الانتحار.. الفنانة المصرية ياسمين الخطيب تعلن رسميا الانفصال عن زوجها

أخبار العالم العربي

بعد محاولتة الانتحار.. الفنانة المصرية ياسمين الخطيب تعلن رسميا الانفصال عن زوجها
RT / instagram - yasmine.el.khateib
الفنانة المصرية ياسمين الخطيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7mx

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين الخطيب يوم الجمعة رسميا الانفصال عن زوجها أ. رمضان حسني.

وقالت في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك" فجر يوم السبت:  "تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني".

وأضافت: "أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة نصيب".

واختتمت بالقول: "كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم".

بعد محاولتة الانتحار.. الفنانة المصرية ياسمين الخطيب تعلن رسميا الانفصال عن زوجها

وفي وقت سابق قالت الفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب إنها حاولت الانتحار من خلال أخذ جرعة كبيرة من حبوب وصفها لها طبيبها النفسي.

ونشرت الفنانة ياسمين الخطيب تدوينة على "فيسبوك" قالت فيها: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب "الزانكس" و"التربتيزول"، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا