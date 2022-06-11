نقابة الصحفيين المصريين تعلق على واقعة سرقة أموال من عهدتها

شهدت نقابة الصحفيين في مصر واقعة سرقة مبلغ مالي حيث أعلنت النقابة عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادثة.

وقالت النقابة في بيان يوم الجمعة "لوحظ نشر بعض المواقع، معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، حيث تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لاتزال تتخذ إجراءاتها".

وأضافن: "نؤكد أن أيا من خزائن النقابة، الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغا في عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية".

وأفادت بأن لجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ.

وشددت النقابة على أن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص، وحركته كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة. وقالت "نثق في قدرة جهات التحقيق، النيابة العامة، والبحث الجنائي بالشرطة، على الوصول إليه لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة".

وذكرت أنها ستعلن التفاصيل التي ستنتهي إليها جهات التحقيق.

المصدر: RT