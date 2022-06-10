عقب تهديدات "داعش".. وزارة التعليم في ليبيا تطالب بحماية المؤسسات التعليمية

طالبت وزارة التعليم والبحث العلمي في ليبيا بحماية المؤسسات التعليمية وذلك عقب صدور تهديدات من تنظيم "داعش".

ودعت الوزارة الجهات الأمنية والعسكرية باتخاذ ما يلزم من تعزيزات وإجراءات لحماية المؤسسات التعليمية بالمنطقة الجنوبية.

وجاء ذلك عقب انتشار تسجيل صوتي منسوب لتنظيم "داعش" يتوعد فيه بشن عمليات ضد مؤسسات الإسكان الطلابي التابعة لوزارة التعليم.

وأكدت وزارة التعليم في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية أن مؤسسات الإسكان الطلابي تحظى برعاية واهتمام من نوع خاص، وتتوفر فيها كافة متطلبات إنجاح العملية التعليمية وتطبق فيها القوانين السارية بأعلى درجات الحرص، وتلتزم بالمعايير الدينية والأخلاقية للمجتمع الليبي وعاداته الاجتماعية الأصيلة.

واتهمت الوزارة التنظيم المتطرف بتشويه صورة المؤسسات التعليمية، بهدف تجهيل المجتمع لخلق بيئة مناسبة لاستقطاب عناصر جديدة بعد هزائمه المتكررة.

وشددت على أهمية توحيد الصف بين أبناء الوطن لمقاومة هذه التنظيمات الظلامية.

RT - ناصر حاتم