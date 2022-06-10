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ضبط سعودي يمتلك 3 أسود مهددة بالانقراض (صور)

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ضبط سعودي يمتلك 3 أسود مهددة بالانقراض (صور)
Gettyimages.ru
ضبط سعودي يمتلك 3 أسود مهددة بالانقراض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، سعوديا خالف نظام البيئة في منطقة الرياض لحيازته ثلاثة أسود مهددة بالانقراض.

وبحسب القانون واللوائح في السعودية فإن ذلك يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وذكرت أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلِّم الكائنات بحكم الاختصاص.

وأكدت أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: واس

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