مصر.. الحكومة تنفي إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر ما انتشر من أنباء بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية.

وذكر المركز الإعلامي في بيان يوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية.

وشدد على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضح المركز أن القناة حققت نموا بنسبة 23.6% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو 2022.

وفي سياق متصل، شهدت القناة يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) بعبور الوحدة الأحدث في العالم (ENERGEAN POWER) ضمن قافلة الجنوب، والتي مثلت تحديا لقناة السويس في تسهيل عبور صعب لسفينة الغاز الطبيعي المسال، والتي يصل ارتفاعها إلى 69.5 متر وغاطس يصل إلى 18.5 متر، واستغرق عبورها 26 ساعة.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، داعيا للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية