منسق الحوار الوطني في مصر: الحوار ليس مجرد تبادل كلمات وسيصل إلى مخرجات

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان والمنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار لن يكون مجرد تبادل للكلمات ولكنة سوف يصل إلى مخرجات.

وأضاف أن "الزيارات الخاصة بقيادات الأحزاب مستمرة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب للقاء الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية، لتقديم التصورات والطلبات، مثل حزب مستقبل وطن والحزب المصري الديمقراطي وحزب الشعب الجمهورى وحزب الوفد.

وقال رشوان: "هذه الأحزاب تقدمت وهناك 10 أحزاب حصلت على مواعيد لزيارة الأكاديمية الأسبوع المقبل".

وتابع: "البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني يوم 8 يونيو حددت الآليات وشخص المنسق العام والمسئول عن إدارة الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة لتشكيل مجلس الأمناء أو الأمانة العامة بحضور ممثلى كافة الأطراف والخبراء بما يضمن المشاركة الفعالة وفق الرؤى الوطنية المختلفة وما يخدم المواطن المصرى".

إقرأ المزيد

وأوضح أنه "يتم العمل حاليا بالتشاور والتوافق لإخراج أمانة أو مجلس أمناء تقوم بترتيب كل القضايا والمحاور فى هيكل للحوار ينتج مخرجات.. الحوار لن يكون مجرد تبادل كلمات أو حيثيات أو حجج.. والأهم أن يكون هناك مخرجات وعليها توافق أو نوع من أنواع الاتفاق الكامل أو القبول بها وهذا القبول ليس سببا للانقسام".

المصدر: RT