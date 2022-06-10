"جبهة الخلاص" في تونس: سنبدأ تحركات احتجاجية في كامل البلاد تنديدا بعزل 57 قاضيا‎‎

قال القيادي بـ"جبهة الخلاص الوطني" في تونس جوهر بن مبارك، إن الجبهة تخوض بداية من الجمعة تحركات احتجاجية رافضة للقرار الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا.

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وأضاف في تصريح لـ"موزاييك" يوم الجمعة أن التحركات ستشمل كافة ولايات الجمهورية الأسبوع المقبل، وذلك على هامش اجتماع سياسي عقدته الجبهة للتعبير عن مساندتها للقضاة المعفيين.

وندد بن مبارك بقرار الإعفاء معتبرا أنه اعتداء على السلطة القضائية وتمهيد لـ"مذبحة حقوقية" حسب قوله.

كما أكد أن التحركات الاحتجاجية ستكون للدفاع عن الديمقراطية وأن القضاة قادرون على حماية السلطة القضائية.

هذا، ونددت عشر منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية الجمعة، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضيا، معتبرة أنها تشكل اعتداء على سيادة القانون، وأن وراء غالبيتها دوافع سياسية.

وعزل سعيّد 57 قاضيا الأسبوع الماضي متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إن خلفيتها سياسية.

المصدر: "موزاييك"