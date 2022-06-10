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الفريق الحكومي في اليمن: ننتظر نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء

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الفريق الحكومي في اليمن: ننتظر نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء
RT
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أعرب عضو الفريق الحكومي اليمني في مفاوضات فتح الطرق في تعز، عن مخاوفه من انتهاء المرحلة الثانية من الهدنة الأممية دون تنفيذ جماعة الحوثي لبنودها.

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وقال نبيل جامل إن الفريق الحكومي ينتظر ردا من المبعوث الأممي حول زيارته لصنعاء ولقاءه قادة من جماعة الحوثي، لإقناعهم بالمقترح المعدل المقدم من قبله.

وذكر المسؤول اليمني في تغريدة على "تويتر": "حتى اليوم منتظرين نتيجة زيارة المبعوث لسلطة صنعاء بشأن الموافقة على مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والذي يتضمن فتح أربع  طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي، وطريق بين دمت والضالع".

وأضاف: "نخشى أن يستهلك وقت الهدنة الثانية، بنفس الطريقة التي استهلك وقت الهدنة الأولى".

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ غادر صنعاء، دون الإدلاء بتصريح صحفي أو الإعلان عن نتائج لتلك اللقاءات.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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