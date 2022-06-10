الرئيس التونسي يؤكد رفضه لأي محاولة لتقسيم ليبيا (صور + فيديو)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استقبلاله يوم الجمعة بقصر قرطاج خلال نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، رفض بلاده لأي محاولة لتقسيم ليبيا.

وجدد قيس سعيد خلال اللقاء التذكير بموقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي - الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد.

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كما شدد الرئيس التونسي على أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

كما أكد سعيد أن تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا، وجدد الإعراب عن استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكن الشعب الليبي من التفرغ لجهود التنمية والإعمار.

وأوضح أن تونس تحترم خيارات الشعب الليبي، وهي على ثقة بأنه يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكنه من النجاح في الخروج من هذا الوضع الدقيق الذي يمر به بالرغم من صعوبة الظرف الإقليمي والدولي وحدّة التحديات المطروحة وتعددها.

من جانبها، قدمت نجلاء المنقوش عرضا حول آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إرساء حوار حقيقي جامع يمهد لخطوات سياسية قادمة ويحمي ليبيا من مخاطر التقسيم والتدخل الخارجي.

كما أعربت المنقوش عن امتنان ليبيا لموقف تونس الثابت ولدورها الفاعل في الدفع نحو تسوية سلمية تجسيدا لعلاقات الأخوة الصادقة القائمة بين البلدين وللقيم الحضارية والتاريخية المشتركة بين الشعبين.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يؤكد لدى استقباله وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا السيّدة نجلاء منقوش على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد ورفض أي محاولة لتقسيمه. #TnPRpic.twitter.com/D7IfGmKwNo — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 10, 2022

المصدر: RT