تونس.. القائمة بأعمال السفارة الأمريكية تؤكد على أهمية التمسك بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان

أكدت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بتونس ناتاشا فرانشيسكي خلال لقائها وزير الداخلية توفيق شرف الدين على أهمية التمسك بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان كقيم ديمقراطية.

وقالت السفارة الأمريكية في تونس في بيان مقتضب على "تويتر" إنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني الثنائي كجزء من استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة وتونس.

Chargée d’Affaires Franceschi met with Interior Minister Charfeddine to discuss security cooperation as part of the Joint Security Action Strategy. CDA Franceschi stressed the importance of the rule of law & respect for human rights as fundamental shared democratic values. pic.twitter.com/fAJojp7i6q — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) June 10, 2022

من جهتها ذكرت وسائل إعلام تونسية أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين استقبل بمقر وزارة الداخلية القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشيسكي.

وقالت إن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى العلاقات الوطيدة والتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين وسبل دعمه على مستوى تبادل الخبرات والتكوين، حيث أكدت القائمة بالأعمال على مواصلة مساندة الجانب التونسي في تسريع استكمال مشروع أكاديمية الأمن بالنفيضة.

كما أكد وزير الداخلية على اتباع الوزارة منهجا متكاملا في ترسيخ احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحفاظ على الحريات وحمايتها مع ضمان سيادة القانون.

وتمّ خلال اللقاء أيضا تناول موضوع السياسة الاتصالية التي تعتمدها الوزارة والتي ساهمت في إبراز صورة متميزة على مستوى العلاقة بمختلف وسائل الإعلام وتأثيرها الإيجابي لدى الرأي العام.

المصدر: RT