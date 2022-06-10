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الجيش اللبناني: ضبط عملية سرقة للنفط الخام من أنبوب العراق-لبنان

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الجيش اللبناني: ضبط عملية سرقة للنفط الخام من أنبوب العراق-لبنان
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه تمكن من ضبط آليات وخزانات تستخدمها عصابة تمتهن سرقة النفط الخام من أنبوب العراق-لبنان، في منطقة البداوي، شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان إنه بتاريخ اليوم 10 يوليو الحالي، "ضبطت دورية من الجيش أربع فانات وبيك أب عدد إثنين وعدد من الخزانات الحديدية والبلاستيكية وبراميل حديدية جميعها عائدة للمدعو (ش.ز) الملقب بـ"الخريط" من منطقة السقي – طرابلس تستخدم في عمليات سرقة للنفط الخام من أنبوب العراق-لبنان في منطقة البداوي. سلمت المضبوطات وتتم المتابعة لتوقيف المجموعة المتورطة".

المصدر: الجيش اللبناني

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