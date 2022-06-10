بالفيديو.. منصف المرزوقي يمارس طقوس ديانة آسيوية ويصدر ببانا

نفى الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي اعتناقه ديانة الطاو، الموجودة في الصين واليابان وبعض الدول الآسيوية، بعد أن ظهر في فيديو وهو يمارس بعض طقوسها.

وحسب بيان نشره المرزوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أكد أنه لم يعتنق تلك الديانة، قائلا: "ليطمئن أصدقائي... لم أعتنق ديانة الطاو الموجودة في الصين و اليابان".

وعن الفيديو قال: "كل ما في الأمر أن مجموعة من هذه العقيدة الآسيوية القديمة تجوب العالم تدعو للسلام، وتطلب من شخصيات معروفة مشاركتها في حملة عالمية تبدأ بصلاة يختارها الإنسان بينه وبين ضميره ثم يضرب على جرس وفق طقوس قديمة ثلاث مرات: المرة الأولى دعاء السلام للنفس، والثانية للناس، والثالثة للعالم".

وسأل المرزوقي: "هل ثمة شيء يستأهل أن ننخرط فيه أهم من الدعوة والدعاء للسلام أيا كانت الديانة والطقوس؟ خاصة هذه الأيام العصيبة وإسطنبول التي أقيمت فيها هذه الحملة على مرمى حجر من حرب فتاكة بين روسيا وأوكرانيا لها علينا تأثير خطير".

المصدر: RT