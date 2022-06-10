قائد الجيش اللبناني: حربنا على المخدرات لم تنته

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، إن حرب الجيش على المخدرات لم تنته، مشددا على "أننا لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها".

وأكد العماد عون في تصريح "أننا لا نعمل وفقا لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا"، وتوجه إلى "كل الخارجين على القانون"، قائلا: "سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم".

وشدد على أن "الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي"، مضيفا: "ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات".

قائد الجيش من بوداي مقدماً التعازي بالشهيد:

التضحية قدر وليست خياراً. الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعاً عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات. أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدراً، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/rEfuxoi7Jd — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 10, 2022

وكان الجيش اللبناني أعلن الأسبوع الماضي أنه اشتبك مع مجموعة من المطلوبين في مدينة بعلبك، من بينهم أحد أبرز مروجي المخدرات، مما أدى إلى مقتل عنصر في الجيش وجرح 5 آخرين.

المصدر: RT