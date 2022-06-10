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قائد الجيش اللبناني: حربنا على المخدرات لم تنته

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قائد الجيش اللبناني: حربنا على المخدرات لم تنته
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قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، إن حرب الجيش على المخدرات لم تنته، مشددا على "أننا لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها".

وأكد العماد عون في تصريح "أننا لا نعمل وفقا لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا"، وتوجه إلى "كل الخارجين على القانون"، قائلا: "سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم".

وشدد على أن "الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي"، مضيفا: "ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات".

وكان الجيش اللبناني أعلن الأسبوع الماضي أنه اشتبك مع مجموعة من المطلوبين في مدينة بعلبك، من بينهم أحد أبرز مروجي المخدرات، مما أدى إلى مقتل عنصر في الجيش وجرح 5 آخرين.

المصدر: RT

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