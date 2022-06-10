مصر.. هبوط كبير في أسعار الذهب لأول مرة منذ 3 أشهر

انهارت أسعار الذهب في مصر حتى وصلت إلى أقل مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، لتصل إلى أقل من 1000 جنيه للغرام عيار 21.

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ووفق آخر تحديث اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، هبط سعر الذهب من الغرام عيار 21، الأكثر طلبا في مصر، لمستوى 997 جنيها، وهو أقل مستوى منذ نحو 3 أشهر، بعد أن وصل في وقت سابق لمستوى 1275 جنيها.

وأكدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار الذهب بالأسواق العالمية والمحلية، ليسجل عيار 21 مستوى أقل من 1000 جنيه للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 ليسجل 1139 جنيها، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، ليسجل 997 جنيها، وانخفض سعر غرام الذهب عيار 18، الأكثر تداولًا في الوجه البحري، ليسجل 854 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب، من عيار 21، وزن 8 غرامات، 8000 جنيه، وبلغت الأوقية نحو 1845 دولارا.

المصدر: القاهرة 24