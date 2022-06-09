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مصر.. العثور على مقبرة تحوي آلاف الحمير النافقة والهياكل العظمية بالفيوم (صور)

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مصر.. العثور على مقبرة تحوي آلاف الحمير النافقة والهياكل العظمية بالفيوم (صور)
Tony KARUMBA / AFP
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أعلنت السلطات في محافظة الفيوم المصرية، العثور على آلاف الجثث المتحللة لحمير في مساحة من 15 إلى 20 فدانا، ما بين أسيوط الغربي والطريق الإقليمي في مكان نائي عن أطراف المحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن تم توجيه الطب البيطري ومجلس مدينة طامية لمعاينة موقع جثث الحمير.

وأوضح الأنصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أن "جلد الحمير يستخدم في بعض الصناعات ويتم خروجه بشكل غير رسمي لخارج البلاد، وكانت هناك منذ عامين واقعة مشابهة، ويتم تنفيذها تحت جنح الظلام حتى يتم الإبلاغ عنها".

وتابع محافظ الفيوم: "احترازيا، يتم المرور بفرق متكاملة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء على المطاعم لمعرفة أن اللحوم آمنة".

وتداول نشطاء ومغردون في مصر يوم الخميس، صورا يظهر فيها هياكل لآلاف الحمير ملقاه بالمنطقة الصحراوية أقصى شمال شرق محافظة الفيوم.

وسيطرت حالة من القلق والرعب على الأهالي، وانتابتهم حالة من الذعر خوفا من أن تكون لحوم هذه الحمير قد بيعت لهم من خلال الجزارين بمختلف أرجاء المحافظة وفق المواقع المحلية.

المصدر: مواقع مصرية

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