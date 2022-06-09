مصر.. العثور على مقبرة تحوي آلاف الحمير النافقة والهياكل العظمية بالفيوم (صور)

أعلنت السلطات في محافظة الفيوم المصرية، العثور على آلاف الجثث المتحللة لحمير في مساحة من 15 إلى 20 فدانا، ما بين أسيوط الغربي والطريق الإقليمي في مكان نائي عن أطراف المحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن تم توجيه الطب البيطري ومجلس مدينة طامية لمعاينة موقع جثث الحمير.

وأوضح الأنصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أن "جلد الحمير يستخدم في بعض الصناعات ويتم خروجه بشكل غير رسمي لخارج البلاد، وكانت هناك منذ عامين واقعة مشابهة، ويتم تنفيذها تحت جنح الظلام حتى يتم الإبلاغ عنها".

وتابع محافظ الفيوم: "احترازيا، يتم المرور بفرق متكاملة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء على المطاعم لمعرفة أن اللحوم آمنة".

مقبرة حمير الفيوم.. تفاصيل اكتشاف آلاف الهياكل والتخلص منها وتفتيش المطاعمhttps://t.co/gXbSvNVvmdpic.twitter.com/JnrZ99lWRC — الأقباط اليوم (@coptstoday) June 9, 2022

وتداول نشطاء ومغردون في مصر يوم الخميس، صورا يظهر فيها هياكل لآلاف الحمير ملقاه بالمنطقة الصحراوية أقصى شمال شرق محافظة الفيوم.

🛑اللحمة بتاعتها راحت فين.. رعب فى الفيوم بعد اكتشاف "مقبرة حمير" بها آلاف الهياكل العظميةhttps://t.co/SNQDHh4ZFnpic.twitter.com/HhjryuE3dm — يوميات مغترب (@a1h254) June 9, 2022

وسيطرت حالة من القلق والرعب على الأهالي، وانتابتهم حالة من الذعر خوفا من أن تكون لحوم هذه الحمير قد بيعت لهم من خلال الجزارين بمختلف أرجاء المحافظة وفق المواقع المحلية.

المصدر: مواقع مصرية