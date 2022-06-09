مسؤول لبناني: "الدولة فرطت".. ومقبلون على "كارثة كهرباء"

قال رئيس مجلس إدارة شركة "كهرباء زحلة" ​أسعد نكد​، إن "الدولة فرطت" وأشار إلى أن البلاد مقبلة على "كارثة الكهرباء".

وفي تصريح لقناة "MTV" اللبنانية أضاف نكد أن لبنان لن يرى النفط، وأن "المازوت العراقي سينفد خلال 10 أيام، ونحن مقبلون على كارثة الكهرباء".

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وتحدث نكد عن نموذج "كهرباء زحلة" ووصفه بالناجح "لأنه ببساطة كل لبنان "انطفى" إلا زحلة على الرغم من أننا نخسر" حسب ما نقل موقع القناة عن نكد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: "لذلك أنا أطالب الدولة بأن تساعدنا كوننا لم نعد قادرين على الصمود فنحن نشتري المازوت بالدولار ونجبي بالليرة".

المصدر: قناة "MTV"