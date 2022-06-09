مصادر لـRT: نحو 500 ألف دولار خسائر إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد

ألغي حفل الفنان المغربي سعد لمجرد الذي كان من المقرر أن يقام في بغداد هذه الليلة.



وحاولت مجموعات عشائرية اقتحام حدائق ومطاعم مدينة السندباد شرقي العاصمة العراقية لإلغاء الحفل دون أن يذكروا سبب ذلك.

وقال أحد المنظمين لـRT، إننا "ألغينا الحفل حفاظا على حياة الناس وحياة الفنان لمجرد بعد أن حاولت مجموعات عشائرية اقتحام المدينة".

وأضاف، أن "الخسائر المالية تقدر بنصف مليون دولار بعد أن ألغيت 5 آلاف بطاقة دخول".



المصدر: RT