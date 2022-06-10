 
مباشر

"الجيش الوطني السوري" يتأهب لمشاركة القوات التركية في التوغل شمال سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الوطني السوري ـ فيسبوك ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7dr

بثت وكالة "الأناضول" التركية مشاهد مصورة لتدريبات قالت إن "الجيش الوطني السوري" (الذي شكلته وتدعمه تركيا)، يجريها "لرفع جاهزية مقاتليه وسط توقعات بشن تركيا عملية عسكرية" في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن "الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري قام بتنفيذ عرض عسكري في مدينة أعزاز المجاورة لمدينة تل رفعت".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "العرض ضم آليات عسكرية وعشرات العناصر تجولت في شوارع المدينة، ضمن استعدادات للجيش الوطني لمشاركة تركيا في عملية عسكرية مرتقبة في المنطقة".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام تركية: القوات المسلحة تبدأ عملياتها في شمال سوريا خلال أسبوع
وسائل إعلام تركية: القوات المسلحة تبدأ عملياتها في شمال سوريا خلال أسبوع

وحسب الوكالة فقد شارك "الجيش الوطني السوري" (الذي يتشكل من مجموعة فصائل، وكان يُعرف بالجيش السوري الحر)، مع الجيش التركي في 3 عمليات عسكرية سابقة، سيطرت تركيا من خلالها على مساحات واسعة شمالي سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن "تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا".

 

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا