السودان: نثمن الجهود الثلاثية لإيجاد حل للأزمة في البلاد

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بالبيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول السودان، الداعم لحل الأزمة السودانية.

وثمنت الخارجية في بيان اليوم الخميس جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة و"اليونتامس" والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" لتيسير إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

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كما أشادت الوزارة في بيانها بحث جميع الأطراف في السودان على الانخراط في محادثات مباشرة، والمشاركة بحسن نية في عملية التفاوض ومواصلة العمل من أجل تهيئة بيئة مواتية لحوار بنّاء لصالح الشعب السوداني.

واختتمت الخارجية بتقديرها لدعم الأمين العام للأمم المتحدة القوي لجهود "يونتامس" في التوصل لحل ديمقراطي وسلام وازدهار في السودان.

المصدر: "سونا"