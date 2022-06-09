أول رد إسرائيلي على نصر الله: سنواصل العمل دون اعتبار للتهديدات

ردت الحكومة الإسرائيلية على تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عبر وزير المالية أفيغدور ليبرمان الذي قال إن إسرائيل ستواصل العمل دون اعتبار للتهديدات.

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وفي أول رد إسرائيلي جاء بعد أقل من ساعة على كلمة نصر الله، قال ليبرمان إن "أحدا لن يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".

وأضاف ليبرمان عبر "تويتر" إن إسرائيل "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".

אף אחד לא יכתיב לנו האם להוציא גז או לא מהמים הכלכליים של מדינת ישראל. ישראל היא מדינה ריבונית ותמשיך לקבל החלטות אך ורק בהתאם לאינטרסים שלה בלי להתחשב באיומים של טרוריסטים כאלה או אחרים.

אני מציע לנסראללה להמשיך להתחבא בבונקר, הסרטונים שלו משם לא עושים רושם על אף אחד. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) June 9, 2022

وكان نصر الله حذر في كلمة بثتها قناة "المنار" مساء اليوم من إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز في المياه اللبنانية، وقال إن ذلك سيشكل "اعتداء على لبنان".

وأكد نصر الله أن "المقاومة تملك القدرة لمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش".

المصدر: RT