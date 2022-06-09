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أول رد إسرائيلي على نصر الله: سنواصل العمل دون اعتبار للتهديدات

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أول رد إسرائيلي على نصر الله: سنواصل العمل دون اعتبار للتهديدات
AFP وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
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ردت الحكومة الإسرائيلية على تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عبر وزير المالية أفيغدور ليبرمان الذي قال إن إسرائيل ستواصل العمل دون اعتبار للتهديدات.

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وفي أول رد إسرائيلي جاء بعد أقل من ساعة على كلمة نصر الله، قال ليبرمان إن "أحدا لن يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".

وأضاف ليبرمان عبر "تويتر" إن إسرائيل "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".

وكان نصر الله حذر في كلمة بثتها قناة "المنار" مساء اليوم من إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز في المياه اللبنانية، وقال إن ذلك سيشكل "اعتداء على لبنان".

وأكد نصر الله أن "المقاومة تملك القدرة لمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش".

 

المصدر: RT

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