الداخلية المصرية: إيجابية مسحة كورونا للحاج تلغي فرصة سفره

أكدت الداخلية المصرية أن إيجابية مسحة فيروس كورونا للحجاج، تلغى فرصة السفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

واشترطت الوازرة في بيان على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام تقديم مجموعة من البطاقات والتقارير الطبية، أبرزها البطاقة الصحية الخاصة بتلقى تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي 135 ACYW.

وشددت الداخلية المصرية على ضرورة اصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دوليا الخاصة بتلقى الحاج الجرعات الأساسية من لقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة.

وطالبت الداخلية الحجاج بالالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: "اليوم السابع"