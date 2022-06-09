إصابات في قصف تركي على مدينة القامشلي السورية

من آثار القصف التركي على القامشلي ـ فيسبوك

أصيب مواطن ووقعت أضرار مادية جراء استهداف تركي بطائرة مسيرة محملة بالقذائف على حي ميسلون في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة مناطق محيط سوق الهال في حي ميسلون بمدينة القامشلي ما أدى إلى إصابة مواطن ووقوع أضرار مادية كبيرة بعدد من السيارات والمنازل".

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بينما ذكرت قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش)، أن "طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي استهدفت صباح اليوم، مستودعا لقوات حماية المجتمع بحي ميسلون في مدينة القامشلي".

وقالت وكالة "هاوار" العاملة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن 5 أشخاص أصيبوا جراء الاستهداف.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن تركيا قصفت عددا من المناطق في سوريا.

المصدر: "سانا" + "هاوار"