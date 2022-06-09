العاهل البحريني: ندعم جهود استعادة السلطة الشرعية باليمن

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، وجهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال لقاء عاهل البحرين، في قصر الصافرية، اليوم الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الذي يزور البحرين.

خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.. وزير الداخلية يؤكد حرص البحرين على تقديم الدعم والإسناد بما يحفظ أمن واستقرار اليمنhttps://t.co/Vj0lS16Sev — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 9, 2022

وأعرب الملك البحريني عن ترحيب بلاده بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة، متمنيا أن تسهم في الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

كما أبدى العاهل البحريني تمنياته في أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وينعم شعبه بالأمن والاستقرار ليواصل مسيرته نحو البناء والتطور والازدهار.

من جانبه، أعرب العليمي عن شكره وتقديره لملك البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال ومواقف مملكة البحرين الداعمة لليمن، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التاريخية بين البلدين والشعبين.

كما استعرض العليمي آخر التطورات على الساحة اليمنية ودور مجلس القيادة الرئاسي وجهوده في تثبيت وتعزيز الأمن.

المصدر: وكالات