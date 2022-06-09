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جمعية القضاة في تونس: إضرابنا متواصل واستئناف العمل مرتبط بقرار سعيد

أخبار العالم العربي

جمعية القضاة في تونس: إضرابنا متواصل واستئناف العمل مرتبط بقرار سعيد
Gettyimages.ru
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أعلن رئيس جمعية القضاة في تونس، أنس الحمادي، إقرار التمديد في الإضراب الذي يخوضه القضاة لمدة في البلاد لمدة أسبوع آخر.

وقال في تصريح لـ"موزاييك" اليوم الخميس، إن "الاجتماع الذي انعقد يوم 4 يونيو تم خلاله اتخاذ قرار بإجماع كل هياكل القضاة، يقضي بتعليق العمل لمدة أسبوع قابل للتمديد".

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وأضاف الحمادي أن القضاة مستعدون لاستئناف العمل بداية من يوم الغد في حال تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قرار الإعفاء ورفع المظلمة وفق وصفه.

وكان سعيد قرر إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وهو ما أثار انتقادات حادة، ووصفت شخصيات معارضة القرار بأنه بمنزلة تفرد للرئيس بالسلطة.

المصدر: وكالات

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