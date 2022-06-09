سوريا وإيران توقعان مذكرتا تفاهم في المجال الصحي

وزيرا الصحة في سوريا وإيران يوقعان مذكرتي التفاهم ـ (وزارة الصحة السورية)

وقعت وزارة الصحة السورية مذكرتي تفاهم مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية تتيحان تطوير التعاون الطبي، وتبادل الأدوية وتدريب الكوادر البشرية.

وشملت المذكرة الأولى ما يتعلق بتطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية، فيما تضمنت المذكرة الثانية تعزيز التعاون العلمي والصحي والطبي وخاصة تطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.

وذكرت وكالة "سانا" أن وزير الصحة السوري حسن الغباش أكد "أهمية مذكرتي التفاهم بما يفيد البلدين في عدة مجالات أبرزها تبادل الأدوية وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، والخدمات الصيدلانية والمخبرية وتدريب الكوادر البشرية عبر إرسال وفود علمية وطبية.

بينما قال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، إن "هذه المذكرات كانت نتيجة عدة اجتماعات وزيارات أظهرت الإمكانيات والطاقات الصحية والطبية في سوريا".

ولفت الوزير إلى "أهمية العلاقات العلمية والبحثية بين البلدين والوصول إلى اتفاقيات بشأن الجمعيات العلمية والتطور العلمي في سوريا وإيران".

المصدر: وكالة "سانا"