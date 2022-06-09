العراق.. "كتائب حزب الله" تنفي مسؤوليتها هجوم استهدف أربيل الليلة الماضية

نفت حركة كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الخميس، مسؤوليتها الهجوم الذي استهدف محافظة أربيل شمالي العراق الليلة الماضية بعد أن وجه مجلس أمن الإقليم اتهاما لها.

وذكر بيان للحركة، أن "اتهامنا من قبل عصابة مسعود (مسعود بارزاني) بقصف مقر للموساد في أربيل بالطائرات المسيرة أمس وإن كانت التهمة مشرفة إلا أنه لا علم لنا بها، وعليهم أن يتأدبوا أو سنعمل مضطرين على تأديبهم".

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وفي وقت سابق من اليوم اتهم مجلس أمن إقليم كردستان العراق، كتائب "حزب الله" بتنفيذ هجوم أمس على مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

المصدر: RT