مصر.. الحكومة تنزع ملكية عدد من الأراضي لتنفيذ مشروع ضخم

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع ضخم.

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وسيتم نزع ملكية بعض الأراضي في نطاق محافظات (السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية) واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) إلى أعمال المنفعة العامة.

ونصت المادة الأولى على أن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقمي 2181 و3300 لسنة 2021 المشار إليهما، بعض مسطحات الأراضي والعقارات في نطاق محافظات (السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية) واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم.

ونصت المادة الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

المصدر: المصري اليوم