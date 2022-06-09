الأسد يهنئ روسيا بعيدها ويعلن تضامنه مع RT

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن تضامنه مع قناة RT وسط الظروف الصعبة التي تمر بها والإجراءات التي تمارس ضدها، كما هنأ الشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف 12 من هذا الشهر.

وقال الأسد لـRT: "الحصار على شبكة RT.. و شبكة RT هي جزء من المعركة، وسلاح من الأسلحة.. ونحن نخوض معركة مشابهة ولكن بعناوين مختلفة، والسلاح اليوم لا يعود للبندقية ولا للصاروخ، بل يعود للحقيقة، الضحية الأكبر خلال العقود الماضية بكل القضايا التي طرحت هي الحقيقة، فأتمنى أن تكون هذه المقابلة هي حجرة في البناء الكبير، وهو بناء الحقيقة والذي سيستغرق سنوات لكي نتمكن من بنائه".

كما وجه الرئيس السوري التهنئة للشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف في الثاني عشر من هذا الشهر.

المصدر: RT