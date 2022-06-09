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مصر.. حبس رئيس مباحث وضابط بعد ارتكابهما جريمة بشعة

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مصر.. حبس رئيس مباحث وضابط بعد ارتكابهما جريمة بشعة
Globallookpress
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قضت محكمة مصرية بمعاقبة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، وضابط آخر بالسجن 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن في حلوان، وبراءتهما من تهمة استعمال القوة تجاه آخر.

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وأحال المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، (محبوس)، وضابطا آخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن واستعمال القسوة تجاه آخر في حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين النقيب محمد عادل عبد الله أحمد معاون مباحث قسم شرطة السلام، والنقيب أحمد محمد عادل راضى معاون مباحث قسم شرطة حلوان، والرقيب الحسيني سيد محمد محمد عيسى معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، ضربوا المجنى عليه خالد توفيق حسين عمدا أن جثموا فوقه وقاموا بتسديد عدد من الضربات واللكمات له، ولم يقصدوا قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته.‏

المصدر: القاهرة 24

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