مجلس أمن إقليم كردستان العراق يحدد المتهم بتنفيذ الهجوم على أربيل

اتهم مجلس أمن إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، كتائب "حزب الله" بتنفيذ هجوم أمس على مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

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وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الليلة الماضية، هو استمرار للهجمات التي تشن بهدف الضغط على إقليم كوردستان، كما أن المسيرة التي استخدمت في الهجوم، أطلقت من ناحية بردي (آلتون كوبري) باتجاه أربيل من جانب ميليشيا حزب الله".



وأضاف: "بعد وقوع الهجوم، وكما في المرات السابقة، أن الهجوم استهدف سيارة تابعة للموساد الإسرائيلي، وزعمت أن شخصا قتل خلال الهجوم. ربما بإمكانهم تغذية الرأي العام عندهم بهذه الأكاذيب، لكن أبناء أربيل وإقليم كوردستان شاهدوا بأنفسهم موقع ونوعية الهجوم وآثاره، ما جعل من تلك الأنباء موضع سخرية واستهزاء".



وأشار إلى أن "الذين يبثون تلك الشائعات إنما يحاولون التغطية على فشلهم وضعفهم، وإلا فليحافظوا على الأمن في قلب العاصمة وفي مدنهم".



وتابع البيان: "لن يكون إقليم كوردستان أبدا منطلقا لتهديد أي من دول المنطقة، وفي نفس الوقت، نعلن أن على تلك الدول أن تحترم سيادة أرض وشعب إقليم كوردستان والعراق."



المصدر: RT