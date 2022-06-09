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السفيرة الأمريكية تصدر بيانا عقب اجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

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السفيرة الأمريكية تصدر بيانا عقب اجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
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التقت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي بالأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد في الفترة المقبلة
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أكدت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي على أهمية إشراك مختلف الأطياف التونسية لضمان ما أسمته عملية "إصلاح اقتصادي شفافة وتشاركية وذات مصداقية".

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وذكر بيان لسفارة الولايات المتحدة بتونس، أمس الأربعاء، عقب لقاء جمع فرانشيسكي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن اللقاء "خصص لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في الفترة المقبلة".

وأضاف أن فرانشيسكي أكدت على "أهمية إشراك مختلف الأطياف التونسية لضمان عملية إصلاح اقتصادي شفافة وتشاركية وذات مصداقية".

والسبت، انطلقت في تونس أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة دعت سابقا سعيد إلى "العودة السريعة" إلى ما تعتبره الحكم الدستوري الديمقراطي في البلاد، كما اعتبرت أن مراسيم سعيد "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

السفيرة الأمريكية تصدر بيانا عقب اجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

المصدر: RT

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