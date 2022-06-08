بعثة الأمم المتحدة في العراق تعلق على هجوم أربيل

علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق على الهجوم الذي استهدف أربيل عاصمة كردستان العراق.

وقالت البعثة إن الطائرة المسيرة المفخخة التي ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين، عمل طائش آخر.

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وأكدت البعثة: "كما قلنا سابقا، العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء".

وشددت في بيانها على أن سلطة الدولة أمر أساسي، مشيرة إلى أنه إذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم.

وفي وقت سابق أفاد مراسل RT في العراق بأنه وحسب المعلومات الأولية فإن مبنى القنصلية الأمريكية كان الهدف من هذا الاستهداف الذي طال أحد الطرق الرئيسية في أربيل.

وقال المراسل إن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة مفخخة وألحق أضرارا بسيارات مدنيين على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل.

من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أربيل ومصيف صلاح الدين "بيرمام".

وذكر الجهاز أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات المدنية وأحد المطاعم.

ووثقت مقاطع فيديو حصلت عليها RTالاضرار التي لحقت بعدد من السيارات جراء الهجوم.

المصدر: RT