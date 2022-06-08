الكاظمي يعلق على "الاعتداء" الذي تعرضت له أربيل بطائرة مسيرة مفخخة

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن "الاعتداء" الذي تعرضت له مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.

وأشار مكتب الكاظمي في بيان له إلى أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني قال فيه إن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".

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ومن جانبه، أكد بارزاني أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وشهد الاتصال التأكيد على أن "الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى".







المصدر: RT