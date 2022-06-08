ملك الأردن يعزي الفنان عمر العبداللات بوفاة والده

تلقى الفنان الأردني عمر العبداللات اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني عزاه فيه بوالده الحاج حسين محمود العبداللات.

وأعرب الملك عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد ولعشيرة العبداللات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفي يوم السبت الحاج حسين العبداللات والد الفنان الأردني عمر العبداللات.

ونشر الفنان الأردني تغريدة قال فيها: "كل الشكر والامتنان إلى جميع الأهل والأصدقاء وإلى كل من واسانا بمصابنا بوفاة والدي رحمه الله.. لا أراكم الله مكروه بعزيز ودمتم بخير".

كل الشكر والإمتنان إلى جميع الأهل والأصدقاء وإلى كل من واسانا بمصابنا بوفاة والدي رحمه الله ..

لا أراكم الله مكروه بعزيز ودمتم بخير — عمر العبداللات (@OmarAlAbdalaat) June 8, 2022

والفنان العبداللات هو مطرب أردني من مدينة السلط، بدأ يغني منذ كان في التاسعة من عمره في الحفلات والأعراس وتعلم العزف على العود ليغني الأغاني التراثية الأردنية، وأغاني باللون الخليجي، وتمسك بطموحه الفني للوصول إلى مستوى فني رفيع.

وأطلق عمر العبداللات أغنية للوطن وهي من أول أغانيه التي كانت سبب ما في شهرته وهي "هاشمي هاشمي وانا أشهد هاشمي ينصرك ربي أبو عبد الله يالهاشمي"، في عهد الراحل الملك الحسين بن طلال، ومن بعدها شارك مع فرقة معان الشعبية وهي من أكثر الفرق الشعبية في وقتها، وأطلق أغنية في بداية التسعينيات بعنوان "يا سعد".

المصدر: وسائل إعلام أردنية