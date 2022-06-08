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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر
AFP
الحدود المصرية الإسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات" عند الحدود مع مصر تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف دولار أمريكي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر "تويتر" إن قواته "أحبطت محاولة تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم".

وأضاف أن قيمة المواد المصادرة تبلغ 2 مليون شيكل (600200 دولار أمريكي) وتم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: RT

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