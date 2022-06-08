الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات" عند الحدود مع مصر تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف دولار أمريكي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر "تويتر" إن قواته "أحبطت محاولة تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم".

وأضاف أن قيمة المواد المصادرة تبلغ 2 مليون شيكل (600200 دولار أمريكي) وتم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

IDF observation soldiers spotted a drug smuggling attempt from Egypt into Israel earlier today.



The confiscated drugs, worth approx. 2 million Israeli shekels, were transferred to the Israel Police for further processing. pic.twitter.com/DqWy4zaFBf — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2022

المصدر: RT