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السعودية ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيرن

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السعودية ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيرن
Globallookpress
علم السعودية
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أعرب مندوب السعودية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عبد الله بن خالد بن سلطان عن ترحيب الرياض بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل.

وقال بن خالد في تغريدة عبر "تويتر" إن المملكة "ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم اعتماده اليوم خلال مداولات المجلس، والذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارا بأغلبية كبيرة ينتقد إيران، على عدم تعاونها ورفضها تفسير وجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

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المصدر: RT

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