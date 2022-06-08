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الرئيس التونسي يؤكد حرصه على استقلالية القضاء

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يؤكد حرصه على استقلالية القضاء
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه التام على استقلال القضاء وضمان الحريات والحقوق في إطار حرية فعلية وليست صورية في البلاد.

وخلال لقاء جمعه بطارق محمود أحمد، وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بين سعيد حقيقة الأوضاع في تونس والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

واستعرض كذلك جملة الخطوات القادمة من أجل صياغة دستور وبناء جمهورية جديدة. 

المصدر: "موزاييك إف أم"

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