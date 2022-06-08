الرئيس التونسي يؤكد حرصه على استقلالية القضاء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه التام على استقلال القضاء وضمان الحريات والحقوق في إطار حرية فعلية وليست صورية في البلاد.

وخلال لقاء جمعه بطارق محمود أحمد، وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بين سعيد حقيقة الأوضاع في تونس والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

واستعرض كذلك جملة الخطوات القادمة من أجل صياغة دستور وبناء جمهورية جديدة.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستعرض لدى استقباله وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة، اللورد طارق محمود أحمد، علاقات الصداقة التاريخية ويعرب عن الحرص على مزيد تطوير هذه الروابط وتنويع مجالات الشراكة. #TnPRhttps://t.co/QF01DzwspIpic.twitter.com/j2AUbIOFfl — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 8, 2022

المصدر: "موزاييك إف أم"