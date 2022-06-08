الكويت.. المحكمة الكلية ترفض دعوى حجب موقع "نتفليكس"

رفضت المحكمة الكلية في الكويت دعوى حجب موقع "نتفليكس"، بعد المطالبة بحجب المنصة بدعوى مخالفتها العادات والتقاليد المجتمعية بما يتم عرضه من أفلام عبرها.

وذكرت صحيفة "القبس" أنه من المتوقع، أن يقدم رافع الدعوى استئنافا على الحكم.

وكان محام كويتي أقام دعوى لحظر "نتفليكس"، وذلك إثر عرض المنصة لفيلم "أصحاب ولا أعز"، حسبما ذكرت الصحيفة في حينه.

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وقدم المحامي عبد العزيز السبيعي مذكرة ومقاطع طالب المحكمة بالاطلاع عليها، وقال إن الموقع "يبث ما من شأنه إفساد والتأثير في مجتمعنا الكويتي وعاداته وتقاليده".

وجاءت الدعوى بعد انتقادات أثيرت عقب بث فيلم "أصحاب ولا أعز"، وذكر مقدم الدعوى أن المنصة الأمريكية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة ذلك الفيلم الذي قال إنه "أثار موجة غضب جماهيري"، بسبب دعوته عبر مشاهد عديدة إلى ما وصفه بالانحلال الأخلاقي.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية