مصر.. سيدة أعمال تدفع مليون جنيه لحارس أمن لنصب كمين شرطة مزيف وخطف سائق

كشفت التحقيقات ملابسات خطف رجل في مصر على أيدي 8 أشخاص بتحريض من سيدة أعمال، حيث انتحلوا صفة رجال شرطة واقتحموا منزله ونقلوه لمحافظة قنا لإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

وحسب المعلومات فإن زوجة المجني عليه قامت بتقديم بلاغ يفيد باختطاف زوجها على يد 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة من داخل المنزل. وبجمع المعلومات والتحريات تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم 8 أشخاص وسيدة أعمال صاحبة شركة للنقل والمقاولات.

وأدلت المتهمة الرئيسية بالتحريض على ارتكاب الواقعة وتدعى رانيا محمود، سيدة أعمال، باعترافات عن الواقعة، بأنها ارتكبت واقعة اختطاف المجني عليه من داخل منزله في بولاق الدكرور وتركته بمحافظة قنا.

وتابعت المتهمة التي تم ضبطها تحمل سلاحا ناريا، بأنها تحمل السلاح بقصد الدفاع عن النفس نظرا لتنقلها بين المحافظات بحوزتها مبالغ مالية كبيرة، وخشية تعرضها لمكروه بالطريق العام لأنها تمتلك شركة نقل ومقاولات عامة، حيث إنها تعمل في مجال النقل منذ أكثر من عشرين عاما.

وعن سبب الواقعة ودوافعها لارتكاب واقعة الخطف، قالت سيدة الأعمال المتهمة، إنها قررت الانتقام من المجني عليه بعد تركه العمل معها وعودته للعمل مع أحد الأشخاص المدينين لها، فاختمرت لديها فكرة اختطاف المجني عليه وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وعقود بيع لإرغامه على مساعدتها في الوصول إلى الشخص المدين لها، ثم قامت بالاستعانة بأحد أصدقائها يعمل كحارس أمن واتفق معها على خطف المجني عليه من منزله مقابل مبلغ مليون جنيه.

المصدر: "القاهرة 24"