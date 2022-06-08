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الجيش اللبناني يتسلم مواد غذائية مقدمة من قطر

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يتسلم مواد غذائية مقدمة من قطر
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تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي 70 طنا من المواد الغذائية المقدّمة هبة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال الجيش اللبناني إنه جرى تسلم الهبة بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر.

وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه الجيش اللبناني، متمنيا لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدم.

المصدر: الجيش اللبناني

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