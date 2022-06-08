مصر.. فيديو للفنانة وفاء عامر يثير ضجة كبيرة والأمن يتدخل

تدخلت قوات الأمن المصرية بعد تداول فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر فيسبوك، متضمنا تعرض عامل بمحل تجاري سوبر ماركت للنصب.

وتعرض العامل للنصب خلال تردد إحدى السيدات على المحل المشار إليه، وطلبها تحويل مبلغ مالي عن طريق إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني لرقم هاتف محدد وفي أثناء تنفيذه للخدمة تركت أمامه حافظة نقودها بادعاء جمع منتجات أخرى لشرائها إلا أنه اكتشف هروبها دون سداد قيمة الخدمة بسيارة رفقة شخص كان بانتظارها في الخارج.

وأمكن تحديد المحل المشار إليه كائن بمنطقة الدقي بالجيزة، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وباستدعاء المجنى عليه أفاد بأن الواقعة حدثت بتاريخ 6 يونيو الجاري، وتم تحديد مرتكبي الواقعة سيدة وأحد الأشخاص لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة.

وقننت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها واستهدفت المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزة الثانية السيارة المستخدمة ملكه وبحوزة الأولى الهاتف الذي تم تحويل الـمُبلغ المالي عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الفنانة وفاء عامر، قد نشرت الفيديو يوم الإثنين الماضي، أوضحت خلاله تفاصيل واقعة تعرض عامل بأحد المولات التجارية للنصب من إحدى الفتيات وهروبها بعد ذلك داخل سيارة كانت بانتظارها في الخارج، وبعد انتشار الفيديو فحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المقطع المنشور وتوصلت إلى المتهمة وألقت القبض عليها.

المصدر: القاهرة 24