مصر.. القبض على "سمكري البني أدمين" بشكل عاجل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على "سمكري البني آدمين" بعد صدور حكم بحبسه 5 سنوات، بتهمة انتحال صفة وتزوير بطاقة الرقم القومى.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة في مصر، عاقبت "سمكري البني آدمين" بالسجن 5 سنوات لتزويره بطاقة الرقم القومي، وادعائه بأنه أخصائي علاج طبيعي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة "سمكري البني آدمين" عن قيام المتهم بارتكاب مخالفات وجرائم في مقدمتها التزوير في أورق رسمية وهي بطاقة الرقم القومي، حيث ورد بيانات غير صحيحة بها وكتب أنه أخصائي علاج طبيعي.

وأكدت التحريات مزاولة المتهم المعروف إعلاميا بـ"سمكري البني آدمين"، نشاطه باستخدام المؤهل الدراسي المزود وبطاقة رقم قومي الصادرة له بذلك المؤهل المزور وممارسة مهنة أخصائي علاج طبيعي من خلال مركز يسمى سمكري البني آدمين.

وأوضحت التحريات في واقعة سمكري البني آدمين، وتبين أنه قدم شهادة منسوب صدورها المجلس الأعلى للجامعات تفيد اعتماد الشهادة المقدمة من المذكور وأنه حاصل على بكالريوس العلاج الطبيعي، وبالاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات أفاد بأن الشهادة غير صحيحة ولم تصر من المجلس الأعلى للجامعات.

المصدر: اليوم السابع