عباس: القدس ليست للبيع وأسقطنا كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "القدس ليست للبيع، وقد أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية، وبالذات صفقة القرنЭ.

وفي كلمة له خلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، الذي يعقد بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، شدد عباس على أن "كل الشواهد والأدلة التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأشار إلى أن "رواية الاحتلال بحق القدس والأقصى لا رصيد لها لا في التاريخ ولا الواقع ولا القانون"، مؤكدا أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعاً ضد أمة بعينها".

وأكد عباس ترحيبه بالوصاية الأردنية على المقدسات في القدس، مضيفا: لن ننسى دماء الشهيدة شيرين أبو عاقلة وكل الشهداء وسنضل ثابتين على مواقفنا .. والقدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين".

المصدر: "القدس برس"